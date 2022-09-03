«Росатом» пытается дезинформировать МАГАТЭ, рассказывая об обстрелах со стороны ВСУ

В российской компании нашли странное объяснения тому, почему якобы «украинские» ракеты в Энергодаре выглядят прилетевшими с оккупированных территорий.

Советник генерального директора «Росатома» ренат карчаа* заявил главе Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлю Гросси, что эта Украина сама обстреливает Энергодар и Запорожскую АЭС. При этом он объяснил, почему ракеты выглядят так, как будто прилетели с территории, оккупированной россией*.

Об этом сообщает «9 канал».

По словам представителя российской корпорации, снаряды, приземляясь, делают разворот на 180°. Стоит отметить, что некоторые ракеты действительно разворачиваются в воздухе — например, ракеты противовоздушной обороны. Однако в этом случае речь идет о ракетах реактивной системы залпового огня, которая летит прямо и приземляется в направлении полета. В связи с этим, эксперты считают такое объяснения рената карчаа*, как минимум, странным.

К слову, оккупированная российскими военными Запорожская АЭС с начала августа подвергается обстрелам. Киев и москва* обвиняют в этом друг друга.

Ранее «Курсор» писал о том, что на Запорожскую АЭС в оккупированном рф Энергодаре под обстрелами прибыла мониторинговая миссия МАГАТЭ.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!