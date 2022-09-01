Миссия МАГАТЭ под обстрелами добралась до Запорожской АЭС

На Запорожскую АЭС в оккупированном рф* Энергодаре прибыла мониторинговая миссия МАГАТЭ. Армия россии пыталась помешать участникам миссии, но тщетно.

Эту информацию подтвердили в пресс-службе «Энергоатома». Во время приезда миссии было слышно выстрелы из стрелкового оружия со стороны оккупантов. Теперь Миссия Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) должна работать на станции до 3 сентября.

Сегодня, 1 сентября, российские оккупанты обстреливали согласованный маршрут миссии МАГАТЭ из Запорожья в ЗАЭС, а также город-спутник ЗАЭС – Энергодар.

«Накануне визита миссии МАГАТЭ рашисты прибегли к новым провокациям на ЗАЭС. Сегодня, 1 сентября 2022 года, в 4:57 в результате очередного минометного обстрела российскими оккупационными войсками площадки Запорожской АЭС сработала аварийная защита и отключился работающий 5-й энергоблок», – сообщили в «Энергоатоме».

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси рассказал, что миссии известно об «увеличении военной активности в этом районе», но все равно планирует посетить объект и встретиться с персоналом станции.



Ранее мы сообщали, что в Украине из-за действий рф погибли как минимум 380 детей.

Также «Курсор» рассказывал о количестве потерь российской армии в Украине.

Кроме этого, посол Корнийчук заявил, что Украина готова платить Израилю за оружие.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!