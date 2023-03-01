России и ряду других стран грозит мегаземлетрясение – сейсмолог, предсказавший трагедию в Турции

Магнитуда еще больше, чем в Турции, и, по словам ученого, он не преувеличивает.

По словам нидерландского сейсмолога Франка Хугербитса, предсказавшего трагические землетрясения в Турции и Сирии, в марте этого года ряд стран столкнутся с мегаземлетрясениями, в том числе *россия.

Об этом он сообщил на YouTube-канале научной организации Solar System Geometry Survey (SSGEOS).

Научный институт SSGEOS (Solar System Geometry Survey), где и работает Хугербитс, распространил сообщение, согласно которому сближение планет 2 и 5 марта может привести к очень большой сейсмической активности в период с 3 по 7 марта.

Подземные толчки возможны в 12 точках планеты, а их магнитуда составит 8,5 и выше. Перечислены и регионы, попавшие в так называемую красную зону: юг Японии, Индонезия, Португалия, Греция, Пакистан, часть Северной Америки и Курильские острова (россия).

«Я не преувеличиваю. Я не пытаюсь посеять страх. Это лишь предупреждение», – сказал эксперт.

Ранее «Курсор» сообщал, что Всемирный банк назвал сумму ущерба от землетрясения в Турции.

* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!