Всемирный банк назвал сумму ущерба от землетрясения в Турции

Эксперты предупредили, что дополнительные афтершоки могут еще более увеличить разрушения.

По оценкам Всемирного банка, последствия разрушительных землетрясений, произошедших 6 февраля, привели к непосредственному физическому ущербу в размере 34,2 млрд долларов США для Турции. Это составляет приблизительно 4% ВВП страны в 2021 году.

Об этом сообщает «Европейская правда«.

Отчет отмечает, что землетрясения повлияли на районы, в которых проживает более 7% населения Турции, и около 1,25 млн человек остались без крыши над головой из-за полного разрушения или серьезных повреждений своих домов. Аналитики предупреждают, что дополнительные афтершоки могут еще более увеличить разрушения.

Восстановление региона может обойтись вдвое дороже, чем приведенная оценка убытков. Кроме того, страна понесла косвенные убытки из-за падения ВВП в пострадавших провинциях в результате прекращения нормальной экономической жизни.

Разрушенное жилье составляет около 53% всех потерь, а 28% — разрушенные школы, учреждения здравоохранения, административные учреждения, офисы и т.д.; еще 19% — это другая инфраструктура.

Всемирный банк объявил о начальном пакете помощи для Турции в размере 1,78 млрд долларов США для преодоления последствий землетрясения 9 февраля.

6 февраля произошли два землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6, которые взволновали юго-восток Турции и районы Сирии. Количество подтвержденных погибших в результате разрушений в обеих странах уже превысило 50 тысяч человек. Еще три значительных землетрясения произошли после этого, вызвав разрушения зданий и смерть около десятка людей. Турецкие власти начали масштабное расследование и массовые аресты застройщиков и подрядчиков, чьи здания не выдержали толчков.

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