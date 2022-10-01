Российская группировка численностью свыше 5 тыс окружена под Лиманом – спикер ВСУ

Спикер группировки войск «Схід» Сергей Череватый подтвердил, что российские войска попали в окружение под городом Лиман. Вооруженные силы Украины (ВСУ) освободили пять населенных пунктов.

В данной локации продолжаются боевые действия, но ситуация контролируется украинскими военными.

Подробности 1 октября он сообщил в эфире украинского телемарафона.

Череватый рассказал об установлении контроля над населенными пунктами Ямполь, Новоселовка, Шандриголово, Дробышево, Ставки. В окружении, по его словам, пребывать более 5 тысяч военных рф. Точное количество оккупантов в Лиманском котле неизвестно. Эта цифра наверняка снизилась из-за постоянных ударов украинскими защитниками по позициям рашистов.

Лиман полностью окружен украинскими войсками. Денис Пушилин, глава самопровозглашенной днр, отправился в Москву праздновать объявление аннексии новых территорий. Он заявил, что ситуация «остается серьезной», но не упомянул о мобилизированных мужчинах, которым было отказано в просьбе покинуть занимаемые позиции.

Украинские войска полностью контролируют транспортные пути снабжения возле Лимана. Бойцы взяли все пути под огневой контроль, поэтому у россиян мало шансов повторить массовый уход с позиций, как это было в Харьковской области. Остатки оккупационной группировки попадут в плен.

Ранее «Курсор» сообщал данные британской разведки о том, что у российских захватчиков наблюдается проблемы с боеприпасами. Особенно у рашистов зафиксирован дефицит высокоточных ракет большой дальности, поэтому они используют ЗРК С-300. Зенитная ракета является ресурсом с высокой ценностью, ее задача — уничтожение самолетов и снарядов во время обстрела. Запуск этих ракет у рф ограничен, но захватчики их используют для уничтожения гражданского населения.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!