В Минобороны рф выдвинули в адрес Украины смелое обвинение.

Российская оккупационная власть Крыма сообщает, что в ночь с 10 сентября полуостров атаковали восемь беспилотных летательных аппаратов. Согласно их версии, все эти дроны якобы были сбиты над акваторией Черного моря.

Об этом сообщили в Минобороны рф.

Россияне классифицировали нападение беспилотных летательных аппаратов на временно оккупированную территорию Крыма как "террористическую атаку со стороны киевского режима", направленную на "объекты, расположенные на территории рф". Как всегда, в российских сводках отмечено, что упомянутая "атака" была "прекращена", но есть и потери.

"Сегодня ночью в западной части акватории Черного моря к северо-востоку от острова Змеиный самолетами морской авиации Черноморского флота уничтожены три быстроходных военных катера производства США Willard Sea Force с десантными группами ВСУ, следовавших в направлении Крымского побережья", - написали в Минобороны.

Ранее "Курсор" писал о том, что американский генерал рассказал, какой будет битва за Крым после получения Украиной дальнобойного оружия. Дело в том, что Крым является решающей территорией на этой войне и после его потери власти рф уже не смогут оправиться.

Также мы сообщали, что в Киеве спрогнозировали, когда и как закончится война в Украине. Война в Украине, по заявлению властей, будет окончена «скоро и внезапно». Однако предполагается, что не будет необходимости сражаться за каждый метр земли кровью, так как при определенных условиях «события будут иметь иной характер».

* — до полной победы Украины редакция «Курсора» указывает все имена собственные рф и ее представителей исключительно с маленькой буквы. Смерть оккупантам!