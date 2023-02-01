Российские оккупанты заявили об окружении Бахмута: все подробности

Российское государственное информационное агентство ТАСС сообщает, что полковник виталий киселев*, которого оно называет военным экспертом из «Луганской Народной Республики» (ЛНР), заявил, что российские силы окружили город Бахмут с трех сторон.

По его словам, «Бахмут практически «объят» с трех сторон, идет интенсивное выбивание противника».

Далее в сообщении говорится, что, как он утверждает, российские силы пытаются наступать на Часов Яр. Он сказал: «Они пытаются, и я уверен, что им это удастся… выйти в район Часов Яр, откуда ведется интенсивный обстрел. Мы возвращаемся в Соледар, Бахмут».

«ЛНР», которая была самопровозглашена в 2014 году, признана только тремя государствами-членами ООН — Россией, Сирией и Северной Кореей — и является одним из регионов Украины, на аннексию которых претендовала рф.

Тем временем в последнем обновлении разведки британского министерства обороны говорится, что в последние дни были отмечены «одни из самых интенсивных обстрелов конфликта» вдоль Днепра.

«Это включает в себя продолжающиеся обстрелы Херсона», — отмечает министерство, добавляя, что за пределами Донбасса Херсон является городом, который чаще всего подвергается обстрелам в ходе конфликта.

«Точная причина, по которой россия расходует свои истощенные запасы боеприпасов здесь, неясна. Однако командиры, вероятно, частично стремятся унизить боевой дух гражданского населения и сдержать любые украинские контратаки через реку», — добавляют в министерстве.