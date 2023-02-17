Российские самолеты снова были замечены возле Аляски: США подняли истребители

Это уже не первый раз, когда самолеты россии* замечают в районе Аляски.

Согласно заявлению Командования воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD), американские истребители снова перехватили четыре военных самолета россии в районе Аляски. В частности, были перехвачены Ту-95, Су-30 и Су-35.

Об этом говорится в заявлении NORAD.

В Командовании отметили, что самолеты россии находились в международном воздушном пространстве. Также не было зафиксировано нарушения воздушного пространства Соединенных Штатов и Канады.

Кроме этого, NORAD добавил, что россияне часто совершают такие полеты вблизи североамериканского воздушного пространства. При этом, NORAD не рассматривает это как угрозу или провокацию.

Отмечается, что Командование NORAD следит за воздушным пространством и готово в любой момент перехватить самолеты рф.

Ранее Курсор писал, что российские самолеты нарушили зону ПВО Аляски. Военные самолеты россии в очередной раз совершают полеты вблизи воздушного пространства США.

* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!