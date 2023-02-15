Российские самолеты нарушили зону ПВО Аляски

Военные самолеты россии* уже не первый раз совершают полеты вблизи воздушного пространства США.

Североамериканское командование ПВО (NORAD)заявило, что им удалось отследить и перехватить четыре самолета россии, которые вторглись в опознавательную зону противовоздушной обороны Аляски.

Об этом говорится в заявлении пресс-службы NORAD.

«NORAD обнаружило, отследило, точно идентифицировало и перехватило четыре самолета, вторгшихся в опознавательную зону ПВО Аляски и находившихся в ней 13 февраля», — заявили в командовании.

Также было подчеркнуто, что российские самолеты не нарушили воздушное пространство Соединенных штатов или Канады.

Кроме этого, самолеты россии часто осуществляют заход в зону ПВО Аляски, но NORAD не считают эти действия угрозой или провокацией. В командовании заявили, что они прогнозировали активизацию российских самолетов в этой зоне, но они готовы пресекать любу попытку нарушения воздушного пространства.

Курсор писал ранее, что у российского президента владимира путина нашли личный бронепоезд, которым он пользуется с 2021 года. Поезд главе кремля потребовался для поездок в личные резиденции.

Еще мы сообщали, что в СМИ давно распространяется информация, что президент российской федерации владимир путин серьезно болен и старается избегать массового скопления людей, поэтому на встречи вместо него выезжают двойники. Представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов рассказала, почему главу кремля «прячут» от общественности.

Напомним, что бывший офицер фсб рф и террорист игорь гиркин (стрелков) рассказал о признаке, который отличает настоящего президента россии владимира путина от его двойников. По его словам, настоящий кремлевский диктатор избегает публичности и никогда не появляется в окружении толпы – для этого у него есть двойники.

* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!