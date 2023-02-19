Российские СМИ призывают власти бомбить Украину

Почти год, как украинцы пытаются прогнать российских захватчиков со своей земли. Но хуже то, что российский народ жаждет «добить» украинцев.

Новостные агрегаторы в рф* призывают российские власти наносить удары по электрической инфраструктуре, чтобы заставить Украину провести аварийное отключение своих АЭС, и в результате это сподвигнет украинские власти капитулировать.

Об этом информирует Институт изучения войны (ISW).

Сообщается, что «Ридовка», известный российский новостной агрегатор, обратился к своей аудитории, которая насчитывает почти 1,7 миллиона подписчиков. В своих заявлениях «Ридовка» призвал российские силы уделить первоочередное внимание отключению внешней электрической инфраструктуры АЭС, с целью вызвать аварийную остановку АЭС в Украине.

«Ридовка» не выступала за то, чтобы российские силы наносили прямые удары по атомным электростанциям или пытались вызвать радиологические события. Однако, по их мнению, можно было бы наносить удары по отдельным подстанциям, которые отключали бы электроснабжение, необходимое для безопасной эксплуатации станций, тем самым вынуждая украинских чиновников останавливать станции. Такие действия сильно затруднили бы перезапуск АЭС.

По мнению «Ридовки», уничтожение таких подстанций за пределами оккупированных территорий россией принесет ущерб во много раз больший, чем последние несколько массированных ракетных ударов. Кроме того, «Ридовка» утверждала, что ракетный удар 18 февраля по Хмельницкому мог бы быть нацелен на одну из таких подстанций, поддерживающих Хмельницкую АЭС.

ISW не располагает другими доказательствами того, что Россия преследует или рассматривает такой курс действий. Однако, они отмечают, что Кремль может предпринять действия с намерением вызвать аварийную остановку украинских ядерных реакторов.

Ранее «Курсор» информировал, что японская разведка предполагает, что Китай начал оказывать рф военную помощь. Представитель разведки сообщил, что похоже, Китай потихоньку начал оказывать военную поддержку россии, но какая техника начала поставляться или оружие — неизвестно.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!