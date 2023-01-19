Российские солдаты в очередной раз оконфузились в Запорожской области: не наступление, а самоубийство

Война в Украине все еще продолжается, так как российские захватчики и не думают сдаваться и покидать оккупированные территории

Российские оккупанты не оставляют попыток захватить как можно больше украинских земель. Именно потому систематически происходят огневые атаки, которые направлены на изнеможения украинских войск. Однако не все попытки россии* имеют военные успех, и часто происходит совсем обратный результат.

Так недавно рашисты пытались атаковать позиции ВСУ в Запорожской области. Но все пошло не по плану, и в результате армия рф лишилась 30 солдат и три танка. Подробнее об этом информирует Генштаб Вооруженных сил Украины.

Оконфузилась 58-ая армия рф, которая из-за низкой профессиональной подготовки бойцов лишилась и живой силы, и техники. Данная атака была похожа скорее на суицид, чем на наступательные действия. В Генштабе ВСУ отметили, что действия рф напоминают сознательный «слив» своих же солдат.

Напомним, что у Зеленского назвали единственный вариант окончания войны.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!