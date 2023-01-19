Российские солдаты в очередной раз оконфузились в Запорожской области: не наступление, а самоубийство

Российские оккупанты не оставляют попыток захватить как можно больше украинских земель. Именно потому систематически происходят огневые атаки, которые направлены на изнеможения украинских войск. Однако не все попытки россии* имеют военные успех, и часто происходит совсем обратный результат.
Так недавно рашисты пытались атаковать позиции ВСУ в Запорожской области. Но все пошло не по плану, и в результате армия рф лишилась 30 солдат и три танка. Подробнее об этом информирует Генштаб Вооруженных сил Украины.
Оконфузилась 58-ая армия рф, которая из-за низкой профессиональной подготовки бойцов лишилась и живой силы, и техники. Данная атака была похожа скорее на суицид, чем на наступательные действия. В Генштабе ВСУ отметили, что действия рф напоминают сознательный «слив» своих же солдат.
Напомним, что у Зеленского назвали единственный вариант окончания войны.
* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!