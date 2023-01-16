У Зеленского назвали единственный вариант окончания войны

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк видит единственный вариант завершения войны.

В своем Twitter он написал, что нет способа договориться с россией* о прекращении войны, поэтому Украине нужно победить в этой войне.

При этом Подоляк подчеркнул, что россия без всякой причины напала на Украину и ведет полноценную войну всеми видами оружия.

«Не надо продолжать делать вид, что кто-то чего-то до сих пор не понимает… Россия без всякой причины напала на Украину. Россия ведет полноценную войну всеми видами оружия. Россия массово убивает гражданских и «зачищает» территорию. Россия совершает преступления против человечности… Нет способа договориться. Войну нужно выиграть», — написал советник главы Офиса президента Украины.

Ранее Курсор писал, что в The Times рассказали, какой ресурс путин готов «утилизировать» ради новой мобилизации в рф. В последние несколько недель мировые СМИ говорят о том, что владимир путин планирует объявить новую волну мобилизации для участия в войне против Украины.

Курсор также сообщал, что СМИ утверждают, что Путин уйдет в отставку в этом году. Бывший союзник главы кремля заявил о возможности того, что путин скоро уйдет в отставку.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!