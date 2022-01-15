Российские военные покинули Казахстан

Войска были частью сил, направленных в качестве миротворцев Организацией коллективного договора безопасности, в которой состоят шесть бывших советских республик. ОДКБ отправили около 2000 военных в Казахстан по просьбе президента Касым-Жомарта Токаева.
Об этом сообщает телеграм-канал Nexta.
Протесты в Казахстане начались 2 января из-за повышение цен на газ, однако, волна демонстраций прошла по всем городам в стране, превратившись в насилие и массовые беспорядки. Протестующие ворвались в правительственные здания и подожгли их, десятки человек были убиты в столкновениях с силами безопасности страны.
Однако по состоянию на сегодняшний день протесты утихли и в ОДКБ заявили, что миротворческая миссия окончена и войска будут отозваны.
Министерство обороны России заявило в субботу, что все его самолеты с войсками вернулись. Остаются ли в Казахстане войска из других стран ОДКБ, не уточнялось.
Стало известно о том, что полковник Комитета государственной безопасности Казахстана Азамат Ибраев был обнаружен мертвым во дворе своего дома в Нур-Султане. Согласно сведениям, он упал с высоты.
Кроме того, в Таразе нашли мертвое тело начальника департамента полиции Жамбылской области Жаната Сулейменова.
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