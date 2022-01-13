ОДКБ выводит миротворческий контингент из Казахстана

В четверг, 13 января, начался вывод миротворческого контингента ОДКБ из Казахстана. Два дня назад президент страны Касым-Жомарт Токаев заявил, что миротворцы успешно выполнили свою миссию и в течение 10 дней, начиная с четверга, покинут территорию Казахстана.

Миротворческий контингент Организации Договора коллективной безопасности уходит из Казахстана. Войска ОДКБ передают казахским силовикам охрану ключевых объектов страны.

Об этом сообщает новостное интернет-издание «Euronews».

Два дня назад президент республики Касым-Жомарт Токаев заявил, что миротворцы успешно выполнили свою миссию, ситуация в стране стабилизировалась и в течение 10 дней, начиная с четверга, 13 января, войска организации покинут территорию Казахстана.

Военный контингент ОДКБ прибыл в страну 6 января, на следующий день после просьбы Токаева оказать помощь в борьбе с «внешней агрессией» и «преодолением террористической угрозы».

Напомним, ранее Курсор писал о том, что стало известно, когда войска ОДКБ покинут Казахстан.

Военный блок Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), возглавляемый Россией, начнет вывод своих войск из Казахстана через два дня, заявил во вторник в парламенте президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

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