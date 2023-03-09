Российский рэпер попал под обстрел и не выходит на связь

После начала полномасштабного вторжения россии в Украину, общество в рф поделилось на три фронта — те, кто поддерживают войну, те, кто осуждают, и те, кто молчат. И вот Птаха поддерживал.

Давид Нуриев, более известный как Птаха, – российский рэпер, который недавно отправился на «гуманитарную миссию» на Донбасс в поддержку российской агрессии в Украине. Однако там музыкант попал под обстрел, и связь с ним пропала.

Подробнее об этом информирует ряд российских источников, в том числе агентство ТАСС.

Несмотря на открытое противостояние россии* с Украиной, Птаха был решительным в своих намерениях и готовился дать концерт для оккупантов. Перед выступлением, он заявил в Instagram, что решил «выйти из зоны комфорта и пройтись по зоне соприкосновения». Но в итоге рэпер был под обстрелом, после чего произошел разрыв связи. Организаторы поездки сообщили, что связь спустя два дня после обрыва, так и не восстановилась.

Птаха полностью выступал за режим кремля и поддерживал войну в Украине. Он поддерживал аннексию Крыма и требовал, чтобы все территории бывшего ссср остались под контролем россии. После начала вторжения россии в Украину в 2022 году, Птаха записал два трека в поддержку войны. Считается, что на Донбасс музыкант отправился за материалом для новых пропагандистских клипов.

На данный момент местонахождение рэпера, а также жив ли он, неизвестно. После того, как камера, которую он держал в руках, упала на землю и послышались выстрелы, связь с ним прервалась. Это видео было отправлено одному из друзей музыканта, с которым Птаха в поездке делился мыслями.

Судьба Птахи остается загадкой и вызывает опасения у всех, кто знаком с его резким, пропагандистским подходом к войне на Донбассе и его безрассудным решением попытаться дать концерт оккупантам.

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* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!