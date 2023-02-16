Легендарный музыкант рассказал о раке: «Я пытаюсь остаться в живых»

В 2018 году у бывшего участника Duran Duran был диагностирован рак простаты четвертой стадии.

Энди Тейлор из Duran Duran не сдается в борьбе с раком.

Спустя почти пять лет после того, как ему впервые поставили диагноз «метастатический рак простаты 4 стадии», музыкант сообщил обновленную информацию о своем здоровье, а также раскрыл новые подробности о том, как он впервые узнал о своей болезни.

Duran Duran guitarist Andy Taylor gives cancer update: 'I'm trying to stay alive' https://t.co/ZtOHoOSEXn — Fox News Entertainment (@FoxNewsEnt) February 15, 2023

Первыми симптомами были боль во время тренировки и несколько шишек в лимфатических узлах, объяснил Тейлор в новом интервью People.

Он скпзал, что после этих симптомов сдал тест на ПСА (специфический антиген простаты), который позволяет выявить рак простаты.

«Мой отец скончался из-за простаты. Такова была семейная история. Так что я подумал, что это может быть и у меня, конечно же,», — сказал Тейлор.

«Как бы сурово это ни было, это смертный приговор. Итак, вы выходите из больницы в ошеломленной тишине, потому что вы никогда не могли быть готовы к…», — вспомнил он.

Несмотря на то, что ему поставили диагноз в 2018 году, он держал эту новость в секрете от своих товарищей по группе и широкой публики до прошлого года, когда Duran Duran был введен в Зал славы рок-н-ролла.

«В каком-то смысле это стало огромным облегчением, потому что до этого в каждом разговоре с людьми я притворялся, — сказал он. — Если бы я мог вытащить джинна из бутылки и загадать одно желание, это чтобы никому никогда не пришлось пройти через то, через что прохожу я».

Тейлор чувствует себя достаточно хорошо, чтобы продолжать работать над новой музыкой, и этой весной он собирается выпустить сольный альбом.

Музыкант сказал, что он «пытается остаться в живых и жить жизнью, от которой я абсолютно не отказываюсь…».

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