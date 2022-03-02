Российско-еврейский бизнесмен Абрамович заявил о продаже футбольного клуба Челси

Российский миллиардер еврейского происхождения Роман Абрамович объявил в среду, что решил продать футбольный клуб «Челси», которым он владеет с 2003 года.

Российский миллиардер еврейского происхождения Роман Абрамович объявил в среду, что решил продать футбольный клуб «Челси», которым он владеет с 2003 года.еврейского

Его заявление было сделано после того, как многие страны объявили санкции против России и российских олигархов в связи с ее вторжением в Украину.

Также он заявил, что поручает своей команде создать благотворительный фонд, в который будут переданы все чистые доходы от продажи клуба, средства будут пожертвованы постращавшим от военных событий на Украине.

«Курсор» писал о том, что служба спасения Украины заявляет, что на данный момент погибло более 2 тыс. мирных жителей.

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