Служба спасения Украины заявляет, что на данный момент погибло более 2 тыс. мирных жителей

Москва заявляет, что в Украине погибли 498 российских военнослужащих — это первое число погибших, которое она опубликовала с момента начала вторжения.

Служба по чрезвычайным ситуациям Украины заявляет, что в результате вторжения России в страну погибло более 2 000 мирных жителей.

Об этом пишет Reuters.

Служба добавляет, что сотни зданий были разрушены, среди них больницы, дома, детские сады и многое другое.

«Дети, женщины и силы обороны теряют свои жизни каждый час», — говорится в сообщении службы.

Тем временем Москва заявляет, что в Украине погибли 498 российских военнослужащих — это первое число погибших, которое она опубликовала с момента начала вторжения.

Украина утверждает, что число погибших гораздо выше — около 6000 человек.

Курсор ранее писал, что акции крупнейшего инвестбанка России упали на 95 процентов на Лондонской фондовой бирже. В прошлогоднем списке крупнейших листинговых компаний мира Forbes поставил Сбербанк на 51-е место, и это самая высокая позиция из всех российских компаний.

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