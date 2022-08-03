«Ему можно все»: российско-израильский бизнесмен рассказал, кто имеет наибольшее влияние на путина

Невзлин добавил, что он оценивает влияние Ковальчука «и по модели поведения, и по тому, что ему можно и нельзя делать в рф».

Самое большое влияние на главу кремля, скорее всего, оказывает бизнесмен, основной акционер банка «Россия» Юрий Ковальчук.

Об этом в интервью Дмитрию Гордону сообщил российско-израильский бизнесмен Леонид Невзлин.

Он заявил, что российский лидер большинство решений принимает единолично, однако временами консультируется с «очень узким-узким кругом лиц», куда и входит Юрий Ковальчук.

Невзлин отметил, что он однозначно знает, что наибольшее влияние на главу кремля имеет Ковальчук: как личное, так и идеологическое. Более того, сказал Невзлин, «он как равный среди равных. Он немного старше по чину, чем другие друзья путина из Санкт-Петербурга. Он как минимум уровня путина».

Друг Путина Юрий Ковальчук, возглавляющий банк с патриотичным названием «Россия», берёт высокую комиссию за ЖКХ-платежи

Благодаря этому банкир умудряется ежегодно навариться на россиянах на 2 млрд. А его сын владеет группой компаний, в которую входят те самые поставщики услуг ЖКХ pic.twitter.com/IGxLLikMXF — А_Блэк (@Alex_12Black) December 9, 2020

Невзлин добавил, что он оценивает влияние Ковальчука «и по модели поведения, и по тому, что ему можно и нельзя делать в рф».

Невзлин заключил: «На самом деле ему можно все».

Напомним, что президент Ирана Ибрагим Раиси в следующем месяце планирует поехать в Нью-Йорк на Генеральную Ассамблею ООН, несмотря на санкции США против него.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!