«Российской армии пора убегать»: украинский президент сделал важное заявление

Высокоточные удары HIMARS по российским военным целям, подпольное украинское сопротивление дало преимущество Вооруженным силам Украины и позволило им пойти в контрнаступление на юге. После чего президент Украины Владимир Зеленский сделал важное заявление, в котором отметил, что «российской армии» пора убегать.

Об этом пишет «ZN.ua».

Американский журналист и писатель Дэвид Игнатиус поделился своими рассуждениями на этот счет, отметив, что скорее всего, Украина не освободит свои территории до конца этого года или даже в следующем. Хотя украинская армия пытается наступать в направлении побережья Черного моря. И если верить словам военных стратегий, которые на протяжении веков свидетельствуют о том, что лучшая оборона – это хорошее наступление, то у Украины вполне может получиться вернуть пока хотя бы часть оккупированных территорий.

А если украинское движение в сторону побережья добьется успеха, то это восстановит экономическую жизнеспособность страны, сняв давление с важного порта в Одессе. Также это может поставить под угрозу грозу российскую оккупацию Крыма, поскольку будет разрушен сухопутный коридор между полуостровом и частью Донбасса, которую москва* смогла захватить.

Ранее «Курсор» писал о том, что британская разведка рассказала о сложной ситуации на южном фронте Украины.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!