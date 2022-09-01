Британская разведка рассказала о сложной ситуации на южном фронте Украины

Украинские бойцы пошли в контрнаступательные действия на юге страны, из-за чего ситуация на фронте только накалилась.

Вооруженные силы Украины продолжали контрнаступательные действия на юге страны в течение 30–31 августа, что сопровождались интенсивными дальними ударами по пунктам управления и тылового обеспечения российской федерации* по всей захваченной территории. Соответствующее заявление сделало министерство обороны Великобритании.

Об этом пишет «Gazeta.ua».

Также пресс-служба Минобороны Украины подтвердила факт нанесения ударов и добавила, что украинские самолеты для своих целей используют высокоскоростные противорадиолокационные ракеты HARM. Ранее рф* заявляла, что обнаруживала фрагменты этого оружия, предназначенного для обнаружения и уничтожения радаров.

Британские разведчики считают, что значительное разрушение российских радаров нанесет ущерб по «и без того проблемной осведомленности России о ситуации».

Ранее «Курсор» писал о том, что россия выводит свои истребители из Крыма. По данным Североатлантического альянса, это происходит в связи с участившимися взрывами на российских военных объектах на оккупированном полуострове.

Кроме того, «Курсор» сообщал о том, что россия получила сотни беспилотников из Ирана. Революционная гвардия Ирана подтвердила, что проводила совместные с рф учения с беспилотниками на авиабазе Кашан.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!