Россия готовит крупную провокацию в Запорожской области - что известно

Все для того, чтобы впоследствии обвинить во всем украинскую сторону.

Россия начала подготовку масштабной провокации в Запорожской области, чтобы выставить нелюдями украинских военных. Соответствующее заявление сделал военный корреспондент Андрей Цаплиенко.

Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

По его словам, от украинских спецслужб ему стало известно о масштабной информационной провокации против Украины.

"В населенном пункте Розовка Пологовского района Запорожской области российским военным поставлена задача: найти тело украинского погибшего бойца, переодеть его в российский однострой и привязать за ноги к машине (к такой машине, которую обычно используют украинские военные) и протянуть его несколько раз", - рассказал он. - Цель этой "операции" - продемонстрировать, что якобы украинцы нарушают правила ведения войны и совершают преступления против российских пленных", - говорится в сообщении журналиста.

Он утверждает, что эту операцию затеяло высшее руководство ФСБ, и в ней примут участие не только российские военные, но и российские дипломаты и российские журналисты, а также западные, которые должны будут освещать эту историю. Цаплиенко рассказал, зачем это нужно россиянам, напомнив о том, что на днях ООН признала подлинность видео расстрелов украинских пленных и издевательств над ними, что получило широкую огласку в западном мире.

Теперь, по его словам, россияне хотят "сбалансировать" эту информацию и переключить внимание мирового общества на якобы преступления украинских военных.

Ранее "Курсор" писал о том, что украинские военные показали, как хитростью взяли в плен солдата рф, а он потом сдал своих сослуживцев.