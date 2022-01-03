Россия использует статус иностранного агента для преследования оппонентов власти

Pussy Riot заявили, что подадут апелляцию в суд и не соблюдают правила маркировки сообщений в социальных сетях.

Недавнее назначение Россией Надежды Толоконниковой, видного члена феминистской протестной группы Pussy Riot, «иностранным агентом» подчеркивает широкие масштабы этого неоднозначно определенного ярлыка и его эффективность как инструмента против критиков президента Владимира Путина.

Об этом сообщает france24.com.

Помимо Толоконниковой, министерство юстиции России внесло в список еще четырех человек, в том числе известного российского писателя-сатирика Виктора Шендеровича и коллекционера и обозревателя Марата Гельмана.

Ни один из других новых «иностранных агентов» не отреагировал с таким чувством провокации, как Толоконникова, 32-летняя активистка, которая уже была приговорена к тюремному заключению в 2012 году за участие в антипутинском выступлении в московском Храме Христа Спасителя.

В соцсетях она разместила фото, на котором обещает не выполнять служебные обязанности «иностранных агентов». Pussy Riot заявили, что подадут апелляцию в суд и не соблюдают правила маркировки сообщений в социальных сетях.

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