Россия может угрожать ядерным оружием из Крыма — Центр оборонных стратегий

По словам экспертов, рф* восстановила инфраструктуру, которая должна поддерживать функционирование такого оружия на территории полуострова.

Российская федерация восстановила во временно оккупированном Крыму инфраструктуру, способную поддерживать функционирование ядерного оружия.

Об этом сообщила генеральный директор Центра оборонных стратегий Алина Фролова, информирует УНН.

Она отметила, что, по оценкам экспертов, на полуострове может быть размещено тактическое ядерное оружие, и есть признаки, которые об этом говорят, и «это является страшной опасностью не только для Европы, но и для многих стран».

«В Крыму была восстановлена инфраструктура, которая должна поддерживать функционирование такого оружия на территории Крыма», — сказала Фролова.

По ее словам, Украина присоединилась к договору о нераспространении ядерного оружия и по возвращении Крыма будет освобождать от него полуостров.

«Все объекты восстановленные — по хранению, расположению и использованию ядерного оружия — должны быть переведены в другой режим: либо законсервированы, либо использоваться по другому назначению», — сказала Фролова.

Как сообщал Курсор, российские оккупанты готовят очередные провокации на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС).

Согласно сообщению НАЭК «Энергоатом», в частности, стало известно, что россияне доставили в Мелитополь 10 химических лабораторий, посредством которых планируют спасать своих офицеров и генералов в случае радиационных выбросов на ЗАЭС.

Как сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров, сейчас лаборатории расположены на территории одного из больничных заведений города.

В НАЭК «Энергоатом» утверждают, что это является очередным подтверждением готовности россии* совершить акт ядерного терроризма, спровоцировав на захваченной Запорожской АЭС аварию с выбросом радиации.

Также Курсор информировал о том, что в связи с участившимися взрывами на российских военных объектах в оккупированном Крыму рф начала выводить свои истребители с полуострова.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!