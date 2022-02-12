Россия обвиняет Запад в распространении ложной информации

Министр иностранных дел России утверждает, что сообщения об ожидаемом вторжении России в Украину призваны скрыть саму агрессию Запада.

Россия обвиняет западные страны в «распространении большого количества ложной информации, чтобы отвлечь внимание от собственной агрессии». В то же время ряд стран призвал своих граждан, находящихся в Украине, покинуть страну на фоне оценок представителей разведки о том, что Россия может вторгнуться в Украину на следующей неделе.

«С конца 2021 года и включая начало 2022 года мы сталкиваемся со сложной кампанией в СМИ, которая пытается убедить мир в том, что Россия готовится к вторжению в Украину», — говорится в опубликованном вчера заявлении главы МИД России. Это заявление прозвучало всего за несколько часов до разговора президента США Джо Байдена и президента России Путина, который, как ожидается, сегодня обсудит ситуацию в Украине.

Между тем, Новая Зеландия и Австралия сегодня вечером присоединились к ряду стран, призывающих своих граждан, находящихся в Украине, покинуть страну на фоне растущей напряженности. Это после того, как Великобритания, Израиль и Соединенные Штаты уже выступили с аналогичным призывом.

«Новая Зеландия не имеет дипломатического представительства в Украине, и возможности правительства по оказанию консульской помощи новозеландцам в Украине очень ограничены», — говорится в заявлении министерства иностранных дел Новой Зеландии. «Ситуация с безопасностью в Украине может измениться в кратчайшие сроки». В Австралии добавили: «Наш совет ясен, надо попытаться найти выход из Украины».

Также стало известно, что США, эвакуируют свое посольство в Киеве. Официальные лица США заявили, что Госдепартамент планирует объявить сегодня, что все сотрудники посольства США в Киеве будут обязаны покинуть страну, но на данный момент ответа от Госдепартамента США не получено.

Источники в западной разведке предупреждают, что российское вторжение в Украину ближе, чем когда-либо. Эти замечания прозвучали на фоне информации, которую Байден вчера передал лидерам НАТО о том, что Путин решил вторгнуться в Украину, Байден сказал лидерам об этом во время видеозвонка.

Напомним, что ранее «Курсор» писал о том, что МИД Израиля призывает своих граждан, находящихся в Украине, покинуть страну.

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