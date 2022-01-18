Россия перебрасывает войска в Беларусь для совместных учений на фоне опасений вторжения в Украину

Россия и Беларусь отрепетируют отражение внешней атаки, когда в следующем месяце проведут в Беларуси совместные военные учения, заявили обе стороны во вторник, во время острой напряженности в отношениях с Западом.

Об этом сообщает nbcnews.com.

Российские вооруженные силы и техника начали прибывать в бывшую советскую Беларусь в понедельник для участия в учениях «Союзническая решимость», которые должны пройти вблизи западной границы Беларуси с членами НАТО Польшей и Литвой, а также недалеко от ее южного фланга с Украиной.

Запад высказывает опасения по поводу возможного вторжения в Украину десятков тысяч российских военнослужащих, собравшихся у ее границы. Россия отрицает такие планы, но передвижение войск тщательно изучается, поскольку наращивание военной мощи вблизи Украины и шквал угрожающей риторики вызвали опасения по поводу планов Кремля.

Для проведения учений в Беларусь будут переброшены 12 истребителей Су-35, две единицы зенитно-ракетного комплекса С-400 и ракетный комплекс «Панцирь». В Минобороны Беларуси заявили, что на первом этапе учений, которые продлятся до 9 февраля, обе стороны отработают развертывание войск, оборону военных объектов и оценку возможностей противовоздушной обороны своих войск.

На втором этапе учений, который пройдет с 10 по 20 февраля, российские и белорусские войска отработают «уничтожение незаконных вооруженных формирований и диверсионно-разведывательных групп противника.

Ранее Курсор сообщал, что Россия отрицает, что ищет предлог для вторжения в Украину.

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