Украина и Россия опровергли сведения об эвакуации дипломатов

Министерства иностранных дел Украины и России опровергли информацию о том, что российские дипломаты готовятся к эвакуации из Киева и Львова, как сообщило недавно «The New York Times».

Об этом сообщает новостное издание «Deutsche Welle» со ссылкой на заявления официальных лиц.

«Министерство иностранных дел не получало от российской стороны информацию об эвакуации сотрудников дипломатических учреждений Российской Федерации из Украины. Посольства других государств в Украине также не сообщали о намерениях эвакуировать своих сотрудников», — заявил спикер МИД Украины Олег Николенко во вторник, 18 января.

По словам Никоненко, Украина пока также не планирует эвакуировать украинских дипломатов из РФ.

«На территории России функционируют в штатном режиме посольство в Москве, генеральные консульства в Санкт-Петербурге и Ростове-на-Дону, консульства в Екатеринбурге и Новосибирске. Несмотря на сложные условия, наши дипломаты и консулы продолжают успешно выполнять возложенные на них задачи», — отметил он.

Россия также опровергла информацию об эвакуации ее дипломатов из Украины. «Посольство России в Киеве работает в штатном режиме», — заявили на Смоленской площади в ответ на просьбу прокомментировать соответствующую публикацию The New York Times.

Напомним, ранее Курсор писал о том, что российские дипломаты с семьями эвакуируются из Украины — СМИ.

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