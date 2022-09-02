Россия просит Иран уйти с военных позиций в Сирии

После недавней эскалации израильских ударов по связанным с Ираном целям в Сирии рф обратилась к Исламской Республике.

Лондонская газета Asharq Al-Awsat со ссылкой на неназванные сирийские источники сообщила в пятницу, что москва потребовала от поддерживаемых Ираном ополченцев уйти с позиций к западу от сирийской провинции Хама, а также с позиций в центральной и западной частях страны.

Согласно отчету, обращение рф призвано лишить израильтян оправданий или предлогов для продолжения бомбардировок целей в Сирии, где присутствуют российские войска.

«Российские офицеры проинформировали иранскую сторону о необходимости эвакуации иранского военного штаба в районе расположения 49-го полка, принадлежащего силам сирийского режима», — сообщил источник газете, добавив, что требование было сделано во время встречи, в которой приняли участие трое российских офицеров и их иранских коллег в среду.

Полк 49 является одним из самых важных военных объектов в западной части Хамы, поскольку на нем размещены ракеты большой дальности С-200 и другая военная техника российского производства.

«Российские офицеры также потребовали, чтобы иранцы эвакуировали второй военный объект в районе Хамидия, к югу от мухафазы Тартус на сирийском побережье», — добавил источник.

После израильских авиаударов по целям вокруг Алеппо и Дамаска в Сирии министр иностранных дел Фейсал Мекдад заявил в четверг, что Израиль «играет с огнем», отметив, что «Сирия не будет хранить молчание в отношении неоднократных израильских атак, и израильтяне рано или поздно заплатят за это».

Курсор ранее писал, что рф судоходными путями переправляет из Сирии оружие и боеприпасы через контролируемый Турцией пролив Босфор в порты на Черном море в поддержку военных действий москвы.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!