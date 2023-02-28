Россия вербует на войну против Украины палестинских беженцев в Ливане — СМИ

За вступление в российскую армию им предлагают по 350 долларов ежемесячно.

Палестинцы, проживающие в Ливане, подписались на участие в войне против Украины на стороне россии. Их вербовкой занимаются пророссийские активисты.

Об этом пишет The Media Line.

«Большинство из завербованных 1969 года рождения. Родившиеся позже не имеют должной регистрации у ливанской власти, которая упрощает поездки с целью участия в войне», — говорится в материале.

Ливанское правительство не имеет возможности контролировать или отслеживать перемещение этих палестинских рекрутов для россии. Большинство палестинцев, следующих на передовую в Украине, родом из Эйн-аль-Халва, крупнейшего лагеря палестинских беженцев в Ливане. Сообщается, что эти лица получают ежемесячное пособие и компенсацию для своих семей в обмен на согласие участвовать в войне против Украины.

Вербовка палестинцев и других лиц осуществляется в координации с организацией «Хезболла», которая поддерживается Ираном и базируется в Ливане. «Хезболла» активно вербует молодых поклонников, в том числе тех, кто умеет руководить беспилотниками, и людей, имеющих опыт ведения партизанской войны в городских районах, для помощи россиянам в войне против Украины.

Доподлинно неизвестно, сколько палестинцев было завербовано для войны на стороне россии, но считается, что около 300 человек уже прошли обучение и отправлены на передовую. В лагере беженцев Эйн-Аль-Халва готовится к отправке в Россию еще одна группа из примерно 100 дополнительных бойцов.

До этого сообщалось о том, что рссияне вербуют сирийских боевиков, чтобы отправить на войну против Украины. По предварительным данным, около 500 из них уже находятся на фронте.

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