Россия закупит у Ирана более быстрые и разрушительные дроны-камикадзе Arash-2 – СМИ

Власти рф*, вероятно, подписали с Ираном контракт на поставки беспилотников Arash-2. Кремль пытается найти способ для масштабной бомбардировки гражданской инфраструктуре и городам.

Эти дроны-камикадзе имеют высокую скорость и способны нанести больше разрушений, чем Shahed-136.

Об этом 16 октября свидетельствуют данные Института изучения войны.

По мнению российских захватчиков, такие беспилотники позволят интенсивнее обстреливать украинские населенные пункты. Российское минобороны все еще пытается переломить ход войны, в которой россия проигрывает Украине.

Увеличение потока оружия из Тегерана для москвы может помочь относительно компенсировать то, что, как утверждают представители администрации Байдена, огромные потерями российской военной техники после вторжения на украинскую территорию в феврале. Также быстро сокращающиеся запасы высокоточных боеприпасов, которые активно использовались на прошлой неделе по множеству украинских войск, не позволяют российским войскам надеется на минимальный успех.

В последние дни журналисты из разных стран опубликовали фотографии остатков беспилотников иранского производства, использовавшихся для ударов по украинским объектам. Это поставило под сомнение неоднократные отрицания Ираном того, что он поставлял такое оружие своему союзнику россии. Чиновники Пентагона подтвердили использование иранских беспилотников в российских войсками, а также то, что Украина успешно сбила некоторые беспилотники.

Ранее «Курсор» сообщал, что россия в сентябре начала применять иранские дроны-камикадзе для ударов по Украине. Они в основном запускаются российскими войсками для ударов по гражданской инфраструктуре, чтобы посеять панику среди населения.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!