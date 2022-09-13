Россия начала применять иранские дроны-камикадзе для ударов по Украине: обнародованы первые фото

Рф* все же получила от Ирана БПЛА и приступила к их использованию против Украины. Речь идет о дрон-камикадзе Shahed-136 иранского производства, обломки которого уже обнародовал один из бойцов Вооруженных Сил Украины.

Об этом пишет Defense Express.

Несмотря на то, что россияне пытались замаскировать их согласование путем нанесения надписей на русском, форма обломков крыла указывает на то, что это Shahed-136.

Spotted Iran striker UAVs in Kupyansk region. Presumably used by Russian forces. pic.twitter.com/xBVtuifvVS — Максим (@kms_d4k) September 13, 2022

В частности надпись М214 (скорее всего серийный номер) и «русское название» «Герань-2» даже наносится на штатное место иранского дрона Shahed-136, на крайне характерные винглеты на концах крыла.

Военный портал отмечает, что информация по этому дрону достаточно ограничена и упирается в данные из самого Ирана, где собственное оружие, как и у рф, «не имеет аналогов в мире». Поэтому к ТТХ Shahed-136 можно относиться со скепсисом.

В частности, под вопросом реальная дальность полета до 2,5 тысяч км, что для дрона-камикадзе с весом около 200 кг и размахом крыла в 2,5 метра и 50-сильным мотором выглядит довольно спорным.» Кстати, сам двигатель MD 550 – продается даже на AliExpress, а учитывая подсанкционность Ирана, скорее всего, все остальные компоненты дрона также относятся к гражданским», — пишет Defense Express.

«Курсор» писал ранее, что между министром обороны россии сергеем шойгу и руководителем росгвардии виктором золотовым идет закулисная борьба «за статус нового путинского фаворита».

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!