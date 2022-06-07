Россия заявила, что уничтожила артиллерийское оружие, переданное Западом Украине

Оккупанты заявили сегодня, что российская артиллерия поразила гаубицу, поставленную Норвегией, и две другие артиллерийские системы, переданные Украине Соединенными Штатами.

Российские военные заявляют, что уничтожили несколько артиллерийских систем, предоставленных Западом, в ходе последней серии ударов по украинским целям.

Генерал-майор Игорь Конашенков заявил сегодня, что российская артиллерия поразила гаубицу, поставленную Норвегией, и две другие артиллерийские системы, переданные Украине Соединенными Штатами.

Он говорит, что российская артиллерия уничтожила другую украинскую технику на востоке страны, а российская авиация нанесла удары по скоплениям украинских войск и техники и артиллерийским позициям.

Утверждения Конашенкова не могут быть подтверждены независимо.

Напомним, представитель россии обиделся и ушел с заседания Совета безопасности ООН.Евросоюз прямо обвинил россию в создании продовольственного кризиса в мире и перекладывании при этом вины на Украину. Небензя не смог ничего противопоставить этим обвинениям и вынужден был покинуть зал.

Также «Курсор» сообщал, что в россии могут решиться на большой теракт в Европе — СНБО Украины. Украинские аналитики считают, что для такой провокации Россия может использовать оружие аналогичное тому, что Вооруженным силам Украины передают западные партнеры.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!