Войска рф растеряли во время войны с Украиной все остатки современной техники и теперь вынуждены воевать старьем.

Войска рф* начали переброску на фронт зентиных установок С-60, которые были разработаны в 40-х годах прошлого века.

Об этом сообщаетTelegram Управления стратегических коммуникаций ВСУ.

Военные показали «новую» технику россиян на фронте и написали, что это «очередная партия доисторического дер*ма, которое кацапы тянут на фронт». На кадрах можно рассмотреть зенитные установки С-60, состояние которые оставляет желать лучшего.

Зенитно-артиллерийский комплекс, использующий зенитные пушки АЗП-57 калибра 57 мм, был разработан в середине 1940-х годов. Ранее этот комплекс в россии находился на консервации. На вооружении оккупационной армии он стоял еще в начале 2000-х. С-60 стала первой советской зениткой, наведение которой выполнялось дистанционно.

«Курсор» писал ранее, что армия российской федерация продолжает нести на войне в Украине большие потери, в связи с этим владимир путин объявил в стране «частичную мобилизацию», чтобы призвать на службу 300 тысяч резервистов. Но Командующий Объединенных сил ВСУ Сергей Наев считает, что рф на этом не остановится.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!