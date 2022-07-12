Россияне начали «охоту» за украинскими комплексами «Нептун» и Harpoon

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали в Одессе вражеского агента, пытавшегося разведать позиции расположения комплексов противовоздушной обороны и противокорабельных ракетных комплексов ВМС Украины в Черноморском регионе.

Об этом пишет Defense Express.

Для контакта с «кураторами» от вражеских спецслужб злоумышленник должен был использовать анонимный телеграм-канал, данные нужно было передавать в виде фото или меток на онлайн-картах. Следующим шагом должно было стать формирование агентурной сети в Одесской области

Эта новость означает, что рф* начала «охоту» за украинскими противокорабельными комплексами «Нептун» и Harpoon. Раз россиянам для такой «охоты» пришлось опереться на методы агентурной разведки, значит, радиоэлектронная разведка ВС россии оказалась неспособной выявить позиции украинских ПКР.

В одном из своих интервью министр обороны Алексей Резников рассказывал, что на уже уничтоженных «вышках Бойко» стояла аппаратура радиоэлектронной борьбы для противодействия украинским «Нептунам». Но похоже, что вместе с вышками на дно пошла и радиотехническая аппаратура россиян, которая должна была следить за перемещениями украинских мобильных противокорабельных комплексов.

Еще мы писали, что с начала войны из Беларуси по Украине запустили более 600 ракет. 9 марта, когда было выпущено не менее 35 ракет. До начала апреля количество пусков увеличивалось с каждым днем, причем самый крупный обстрел со стороны Беларуси пришелся на 1 апреля.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!