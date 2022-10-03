Рождественские индейки под угрозой: в Британии заявляют о крупнейшей вспышке птичьего гриппа

На данный момент уже пришлось уничтожить более 3 миллионов птиц, а на всем юго-западе Англии введены зоны предотвращения эпидемии.

Поставки рождественских индеек могут оказаться под угрозой, если наибольшая в истории Великобритании вспышка птичьего гриппа продолжит распространяться.

С таким заявлением выступил Национальный союз фермеров, сообщает Sky News.

Издание отмечает, что на данный момент уже пришлось уничтожить более 3 миллионов птиц, а на всем юго-западе Англии введены зоны предотвращения птичьего гриппа.

Так, птичий грипп был обнаружен в 155 местах по всей Великобритании. В то время как популяции диких птиц серьезно пострадали, птицеводы все больше беспокоятся о своих домашних птицах.

«Если птичий грипп, например, попадет в индейку, это может вызвать реальные проблемы с поставками в преддверии Рождества. Реалии этого весьма суровы», — сказал председатель Совета по птицеводству Джеймс Моттерсхед.

Как сообщал Курсор, в январе министерстве сельского хозяйства Израиля заявили, что эпидемию птичьего гриппа в стране удалось победить. Так, властям удалось установить контроль над очагами заражения. На данный момент специалисты проводят дезинфекцию курятников.

По словам представителей министерства, эпидемия затронула два десятка больших курятников. Большинство из них располагаются на севере Израиля. Однако последний очаг заболевания был выявлен в Биньямине. Там было инфицировано 18 тысяч птиц.

Ранее редакция Курсора сообщала, что из-за вспышки птичьего гриппа запретили посещать заповедники.

Кроме того, мы писали, что еще 2 вспышки птичьего гриппа обнаружены в населенных пунктах на севере страны.

Также наш сайт сообщал, что вспышка птичьего гриппа распространилась на органическую ферму на севере Израиля.