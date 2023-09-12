Ryanair начал продажу дополнительных билетов на зимние праздники

Авиакомпания совершит около 8 тысяч дополнительных рейсов в праздничный период.

Популярный лоукостер Ryanair начал продавать 1,6 миллиона дополнительных билетов на зимние праздники, с 15 декабря 2023 года по 8 января следующего года. Поэтому, если хотите провести зимний уик-энд за рубежом, следует поспешить воспользоваться предложением.

Об этом сообщает издание "Детали".

Израильтяне из аэропорта "Бен-Гурион" рейсами авиакомпании Ryanair могут отправиться в разные страны Европы, в частности в Австрию, Бельгию, Болгарию, Францию, Германию, Италию, Польшу. В эти направления уже можно приобрести дешевые билеты на осенние месяцы. Например, в октябре по низким ценам наши граждане могут полететь в отпуск в Варшаву, Карлсруе/Баден-Баден, Афины, Мемминген, Вену и Вильнюс.

Отмечается, что лоукостер Ryanair, учитывая вместимость своих воздушных судов, будет совершать в зимний праздничный период около 8 тысяч дополнительных рейсов. В среднем авиакомпания в пиковые дни выполняет по 330 дополнительных вылетов в разных направлениях.

"Курсор" писал ранее, что популярный ирландский лоукостер-перевозчик Ryanair объявил, что этой осенью расширяет географию своих полетов и открывает новые маршруты по доступным ценам.

Еще мы писали, что бюджетная венгерская авиакомпания Wizz Air объявила, что в скором времени откроет рейсы по новым маршрутам Европы и Ближнего Востока.

Напомним, что израильская авиакомпания Arkia объявила, что начнет выполнять прямые рейсы на Шри-Ланку — островное государство в Южной Азии, которое пользуется большим спросом среди путешественников со всего мира.

Читайте также, что принадлежащая Рами Леви и его бизнес-партеру компания "Исраэйр" планирует после праздников предложить гражданам исключительно дешевые авиабилеты на полеты в Эйлат.