Самая сильная засуха за 60 лет: в Африке массово погибают животные

Все более явные признаки глобальных климатических изменений вызывают у экспертов все большее беспокойство.

В Восточной Африке произошла самая сильная за последние десятилетия засуха, из-за которой погибли тысячи животных, в частности исчезающие виды слонов и зебр.

Об этом сообщает Al Jazeera English.

Засуха была вызвана климатическим явлением, которое назвали Ла-Нинья, и формироваться оно начало за тысячи километров от Сомали. Эксперты говорят, что в кенийских заповедниках дикой природы из-за повышенной температуры начали гибнуть животные, поскольку им не хватает воды и продуктов. Засуха унесла жизни 205 слонов, 512 антилоп гну, 381 зебр, 51 буйволов, 12 жирафов, а также погибли 2% самых редких в мире зебр – Греви.

Специалисты отмечают, что признаки глобальных климатических изменений начали вызывать серьезное беспокойство, поскольку они набирают обороты и приводят к серьезным последствиям.

Ла Нинья начинается, когда температура экваториальных вод в восточной части Тихого океана опускается ниже нормы. Это вызывает целую лавину изменений океанских температур, а также мощные потоки ветра.

«Курсор» писал ранее, что последние восемь лет были самыми теплыми на Земле в истории наблюдений. По данным метеорологов, глобальному повышению температуры способствовала растущая концентрация парниковых газов.