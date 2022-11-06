Климат на планете стремительно ухудшается — отчет ООН

Последние восемь лет были самыми теплыми на Земле в истории наблюдений.

Об этом говорится в докладе Всемирной метеорологической организации ООН «Состояние глобального климата в 2022 году».

Отмечается, что ситуация с потеплением погоды на Земле и повышением уровня моря ухудшается и происходит это быстрее, чем раньше.

По данным авторов доклада, глобальному повышению температуры способствовала растущая концентрация парниковых газов. Они указывают, что экстремальный рост температуры, засухи и наводнения затронули в этом году миллионы людей и обошлись в миллиарды долларов убытков.

«С начала десятилетия уровень моря поднимался на 5 миллиметров в год по сравнению с 2,1 миллиметром в 1990-х годах. … При этом за последние 30 лет температура в Европе росла в два раза быстрее по сравнению с глобальным показателем», — говорится в документе.

Как сообщал Курсор, глобальное потепление является серьезной проблемой, из-за которой наша планета может столкнуться с чередой климатических катастроф. И некоторые процессы на Земле уже достигли точки невозврата из-за повышения температуры.

Ученые обеспокоены, в первую очередь, быстрым таянием ледников Гренландии, потому что этот процесс увеличивает уровень океана. Кроме этого, уже произошло нарушение теплого течения Гольфстрим в Атлантическом океане, нарушился также режим дождей, в результате чего на планете усилились засухи.

Курсор писал ранее, что эксперты составили список стран мира, на чьих территориях даже ввиду глобального потепления сохранятся благоприятные условия для человеческого существования.