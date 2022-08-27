Самопровозглашенный лидер Беларуси впервые за полгода войны в Украине осудил действия путина

Александр Лукашенко выступил с громкой речью, в которой высказался относительно своей «независимости» на фоне войны россии с Украиной

Президент Беларуси Александр Лукашенко удивил многих своей последней речью, в которой подчеркнул факт о нерушимости суверенитета и независимости Беларуси. Тем самым ответив канцлеру Германии Олафу Шольцу, и своего близкому товарищу и коллеге *путину, у которого другое мнение на этот счет и Лукашенко об этом известно.

Об этом пишет местное издание «БЕЛТА».

«Я знаю иную точку зрения президента *россии. Но главное не то, что говорили Шольц и *путин . Главное то, что я вам говорю: суверенитет, независимость нашего государства — это вещи незыблемые. Все!», — заявил самопровозглашенный лидер Беларуси.

При этом непонятно, о какой независимости он говорит, учитывает его зависимость от диктаторской *россии. Ведь Лукашенко даже предоставил свою территорию *путину для ведения войны с Украиной ради сохранения своей власти. Возможно он наконец-то понял, что его политическая карьера давно мертва, и ему придет конец в обоих случаях, независимо от того, продолжит он поддерживать *путина или нет.

Ранее «Курсор» писал о том, что Лукашенко дал армии Беларуси странный приказ.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!