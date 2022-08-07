Лукашенко дал армии Беларуси странный приказ — эксперт

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко отправил свою армию на сбор урожая, чтобы она не воевала в Украине.
Об этом рассказал военный эксперт Олег Жданов.
По словам Жданова, Лукашенко решил привлечь своих военнослужащих, а также милицию к кампании по сбору урожая. Более того, он раскритиковал местные власти Беларуси за то, что в стране плохо собирают урожай.
Жданов заявил, что, по словам Лукашенко, лучше армии заниматься сбором урожая, чем идти на войну в Украину.
«Лукашенко добавил, что на войну армия идет тогда, когда перестает работать», — отметил Жданов.
Примечательно, что ранее Лукашенко приказал вооружить сотрудников Государственной инспекции охраны животного и растительного мира, а также проводить с ними обучение.
Кроме того, есть данные, что Беларусь активно передает свои запасы вооружения россии*.
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Кроме того, Курсор писал, что в Украине рассказали, как рф пытается остановить поставки оружия ВСУ.
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