Самый большой военный корабль Великобритании потерпел крушение

Вскоре после отплытия в США, авианосец Королевского флота Великобритании HMS Prince of Wales потерпел крушение. В данный момент судно стоит на якоре.

Новейший авианосец Великобритании «Принц Уэльский» (HMS Prince of Wales) потерпел крушение после того, как отошел из британского Портсмута для участия в военных учениях с США.

Об этом сообщает издание Sky News.

Представитель британского флота отметил, что сейчас проводится расследование возникшей механической проблемы. Согласно неподтвержденной информации, речь идет о повреждении гребного вала правого борта.

На данный момент судно находится на якоре, в районе юго-востока от острова Уайт.

Известно, что авианосец, стоимость которого составляет 3 млрд фунтов стерлингов, должен был посетить Нью-Йорк и Галифакс со скоростными реактивными самолетами F-35 и БПЛА.

Отметим, что в 2020 году авианосец на полгода вышел из строя. В июле в ходе испытаний у него произошел разрыв уплотнения трубы и тогда были затоплены несколько палуб. В октябре инцидент повторился. В прошлом году судно покинуло военно-морскую базу Портсмут для проведения ходовых испытаний, после этого корабль снова признали полностью боеспособным.

«Курсор» писал ранее, что в Военно-морских силах Соединенных Штатов Америки рассказали, что в Средиземном море с авианосца «Гарри Трумэн» рухнул в воду истребитель F-18 Super Hornet. Причиной шокирующей ситуации назвали внезапно начавшийся штормовой ураган.