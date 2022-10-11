Самый дорогой футболист планеты хочет покинуть свой клуб – СМИ

Звездный форвард «ПСЖ» и сборной Франции Килиан Мбаппе хочет уйти из французского клуба зимой или летом 2023 года, но в мадридский «Реал» его могут не отпустить.

Журналист Marca Марио Кортегана утверждает, что спортсмен попросил руководство «ПСЖ» продать его в другой клуб, но его просьбу готовы удовлетворить, только если следующим клубом Мбаппе станет не «Реал Мадрид».

Француз признал свою ошибку, когда подписал новый контракт с парижским клубом. Утверждается, что он решился на этот шаг из-за политического давления, но теперь он хочет все изменить и сменить клубную прописку уже в зимнее или летнее трансферное окно. По мнению Килиана, «ПСЖ» его предал. В мае этого года руководство пообещало футболисту многие привилегии, но не смогло их выполнить.

По информации журналистов, между Мбаппе и руководством возник очередной конфликт, который привел к «полному разрыву» отношений, которые теперь невозможно наладить. Клуб не прочь отпустить игрока, но только не в стан «сливочных», куда звездного спортсмена «сватают» уже несколько лет. Возможно, он продолжит карьеру в английском «Ливерпуле».

Кортеган утверждает, что Флорентино Перес, бизнесмен и президент «Реала», не будет препятствовать форварду, если тот получит предложение от другой команды.

Также «Курсор» сообщал, что Бней Иегуда возглавил новый тренер.