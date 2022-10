Самый грязный человек Ирана умер после того, как впервые за 60 лет искупался

94-летний отшельник Аму Хаджи, который считается самым грязным человеком Ирана, скончался спустя пару месяцев после того, как впервые за 60 лет принял душ.

Об этом сообщает The Guardian.

Покойного в свое время внесли в Книгу рекордов Гиннесса как самого грязного человека Республики. Смерть мужчины наступила 24 октября, в воскресенье, в деревне Дейгях в южной провинции Фарс.

Журналисты пишут, что Хаджи был покрыт сажей и жил в хижине из шлакоблока. По словам жителей деревни, в молодости мужчина отказался от принятия душа из-за серьезных эмоциональных травм.

Несколько месяцев назад его уговорили принять душ впервые за последние 60 лет. По итогу Аму умер, но причины его смерти пока что неизвестны.

World’s di3tiest man d#es after taking his first bath in decades

An Iranian man nicknamed the «dirtiest man in the world» for not taking a shower for decades has d#ed at the age of 94, state media reported on Tuesday.

Amou Haji, who did not wash for more than half a century pic.twitter.com/0qGR78jh8z

