В Украине призвали запретить Ирану участвовать в чемпионате мира по футболу

Глава донецкого клуба «Шахтер» призывает запретить Иран и обеспечить Украине место на чемпионате мира по футболу «Это будет справедливое решение», — заявил он.

В понедельник главная футбольная команда Украины призвала ФИФА запретить Ирану участвовать в чемпионате мира по футболу из-за его военной помощи россии*.

Глава донецкого клуба «Шахтер» Сергей Палкин обвинил Иран в «прямом участии в террористических атаках на украинцев» и заявил, что сборная Украины должна участвовать в турнире в Катаре вместо него.

«Это будет справедливое решение, которое должно привлечь внимание всего мира к режиму, который убивает своих лучших людей и помогает убивать украинцев», — говорится в заявлении Палкина.

Заявление прозвучало через несколько дней после того, как Белый дом заявил, что у него есть доказательства того, что иранские военные находились на территории Крыма и помогали российским беспилотникам атаковать украинскую инфраструктуру и гражданские центры.

В понедельник начальник разведки Украины Кирилл Буданов заявил, что россия уже использовала около 330 иранских беспилотников «Шахед», а заказала более двух тысяч.

Иран должен сыграть во второй игре чемпионата мира по футболу 21 ноября против Англии. Затем он сразится с Уэльсом и США в группе В.

Уэльс квалифицировался на международный турнир после победы над Украиной в июньском матче плей-офф, который пришлось отложить из-за вторжения россии в страну.

Курсор ранее писал, что иранские футболисты предлагают отстранить свою сборную от участия в ЧМ-2022. В ФИФА была отправлена петиция от имени многих иранских футболистов и представителей других видов спорта, которые требуют исключить Иран из организации за политику страны в отношении женщин.