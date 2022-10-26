Автор «Игры престолов» рассказал, против какого объекта россии хотел бы задействовать дракона

Автор обсуждал с ведущим, что же произойдет с нашей планетой в будущем на фоне разговоров о ядерной войне, инициатором которой может стать россия.

Звезды первого эшелона не только собирают деньги на ВСУ, переселенцев, восстановление разрушенных домов, объектов критической инфраструктуры и т.д. Все больше западных знаменитостей публично высказываются против политики кремля.

Например, 74-летний писатель Джордж Мартин посетил вечернее шоу Стивена Кольберта и рассказал, против чего он хотел бы задействовать одного из персонажей своей фантастической вселенной.

Звезды обсуждали, что же произойдет с нашей планетой в будущем на фоне разговоров о ядерной войне, инициатором которой может стать террористическое государство россия.

«Можем ли мы быть оптимистичными по изменению климата? Что мы будем делать, если путин действительно применит ядерные бомбы? Я бы хотел, чтобы у меня был дракон, на котором я мог бы полететь к кремлю» , — сказал Джордж.

Известный писатель намекнул на финальную сцену в сериале «Игра престолов», когда героиня Данерис Таргариен атаковала Королевскую Гавань, откуда правила ненавистная героини династия Ланистеров. Тогда девушка проигнорировала капитуляцию столицы и приказала дракону сжечь город с военными, правителями и мирными жителями.

Так, создатель фантастической вселенной намекнул, что с помощью дракона хотел бы сжечь кремль, в котором вместе со своими марионетками принимает кровавые решения диктатор путин.

Ранее Курсор писал, что Галь Гадот присоединилась к поддержке евреев, показав говорящее фото.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!