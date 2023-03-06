Сегодня на Землю обрушится мощная магнитная буря: берегите здоровье

В марте Землю накроют сразу несколько магнитных бурь – наиболее сильные ожидаются 6 и 19 марта. Первую из них жители планеты вот-вот почувствуют на себе.

Сегодня на нашу планету обрушится мощная геомагнитная буря. Некоторые люди могут почувствовать ухудшение здоровья, сонливость, раздражительность. Потому важно позаботиться о своем здоровье и по возможности избегать стрессов.

Об этом говорится на сайте Meteoagent, составляющего онлайн-прогноз посредством информации из спутниковых систем NOAA, TESIS и научных международных метеорологических лабораторий по всему миру.

Самой сильной будет буря 6 марта, а 7 она будут средней мощности.

Стоит отметить, что магнитные бури представляют собой изменения в геомагнитном поле Земли, которые имеют разную силу и могут длиться от нескольких часов до нескольких дней. Эти явления могут оказать негативное влияние на работу связных систем, вызвав технические сбои.

Чтобы магнитные бури не отразились негативно на вашем состоянии, в такие дни стоит избегать стрессов и сильных нагрузок. Важно есть меньше фастфуда, жирной, жареной, соленой и острой пищи. Вместо этого ешьте больше овощей и фруктов, советуют врачи.

Откажитесь от кофе, сигарет и алкоголя.

Регулярно проветривайте комнату и старайтесь хотя бы недолго гулять на свежем воздухе. По возможности ложитесь спать в одно и то же время суток и обязательно высыпайтесь.

Ранее «Курсор» информировал, почему длительный сон опасен для здоровья. Британские ученые из Университета Киля провели исследования и выяснили, к каким последствиям приводит сон больше нормы, то есть свыше 8 часов.