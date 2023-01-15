У Байдена нашли еще несколько секретных документов

Американские президенты имею привычку оставлять у себя дома секретные государственные документы. Сначала несколько папок нашли у Трампа, а теперь и у Байдена

К слову, у Джо Байдена и раньше находили «завалявшиеся» секретные бумаги еще когда он был вице-премьером. Но теперь ситуация выглядит куда хуже, чем раньше.

Подробнее об этом информирует издание DW.

Сообщается, что в частном поместье президента США Джо Байдена в городе Уилмингтон (штат Делавэр) нашли еще пять страниц документов с пометкой «секретно». Все они были немедленно переданы министерству юстиции. Ранее похожие документы были найдены в том же доме, в гараже.

Специальный советника президента США по юридическим вопросам Ричард Заубер передал документы в министерство юстиции. И министр юстиции США Меррик Гарленд объявил о начале расследования и назначит спецпрокурора Роберта Хёра, которому поручено определить, с какой целью секретные правительственные документы находились в ненадлежащем месте и зачем действующий американский президент их там оставил. Министр сообщил, что спецпрокурору нужно выяснить, нарушил ли Байден со своей командой американские законы и предписания или нет.

Напомним, что Байден объявил чрезвычайное положение в Калифорнии.