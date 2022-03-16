Сенат США единогласно признал путина военным преступником

Преступления российского президента путина* были рассмотрены на слушании в Сенате США.

Согласно принятой резолюции, путин признан военным преступником. Единогласно.

Сенат обратился с призывом инициировать расследования действий путина, совета безопасности рф и высших воинских чинов касательно военных преступлений, совершенных на территории Украины.

В принятой резолюции власти США требуют от Международного уголовного суда в Гааге осудить и принять жесткие меры в отношении президента россии владимира путина, его режима, а также высокопоставленных российских военных в связи с вторжением в Украину и нарушением конвенции о правах человека, в результате чего наносятся ракетные и авиаудары по мирным городам, больницам, роддомам. Решение Гаагского суда должно быть принято в среду, 16 марта.

Напомним, «Курсор» ранее сообщал, что Международный уголовный суд в Гааге начал расследование по делу о войне в Украине. В официальном заявлении МУС говорится, что 39 государств, принявших на себя юрисдикцию Международного суда в Гааге, обратились с просьбой расследовать происходящее на Украине.

Также сообщалось, что Беннет и путин провели полуторачасовой телефонный разговор 14 марта. Лидеры Израиля и российской федерации обсудили пути решения военного конфликта в Украине, а глава рф, по сообщениям, пожаловался Беннету на действия украинских солдат.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!