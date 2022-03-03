Международный уголовный суд в Гааге начал расследование по делу о войне в Украине

В официальном заявлении МУС говорится, что 39 государств, принявших на себя юрисдикцию Международного суда в Гааге, обратились с просьбой расследовать происходящее на Украине.

Прокуратура Международного суда в Гааге начала расследование возможных преступлений, которые совершены на территории Украины.

Об этом объявил прокурор Карим Хан.

По его словам, президиум суда уже уведомлен о решении. В заявлении Международного уголовного суда сказано, что 39 государств, которые приняли на себя юрисдикцию суда, обратились с просьбой расследовать то, что происходит в Украине.

Важно, что Украина в МУС не входит. Но страна подала два заявления, в которых признает юрисдикцию суда.

Прокуратура будет собирать доказательства, чтобы расследовать те преступления, которые совершила РФ на территории Украины.

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