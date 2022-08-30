Сербия может обойтись без российских энергоносителей — Вучич

По словам сербского лидера, страна планирует импортировать нефть из Ирака и Венесуэлы. Также Белград закупит около двух миллионов тонн угля в Китае и Индонезии.

Сербия имеет достаточно финансовых возможностей для обеспечения себя энергоресурсами из других стран, помимо россии*.

Об этом в понедельник, 29 августа, заявил президент страны Александар Вучич, сообщает Reuters.

По его словам, Сербия, в частности, планирует импортировать нефть из Ирака и Венесуэлы, и население страны из-за этого не пострадает.

«Мы должны платить цену войны на европейской земле. … Мы можем брать отовсюду. Мы не брезгуем», — сказал Вучич.

Он также отметил, что газовые хранилища в Сербии заполнены настолько, что запасов хватит на 60 дней, если использовать также законтрактованные запасы в соседней Венгрии.

Кроме того, по словам Вучича, Белград будет искать дополнительный уголь для тепловых электростанций, генерирующих более двух третей электроэнергии в стране – в частности, планируется закупить около двух миллионов тонн в Китае и Индонезии.

Как сообщал Курсор, в июле Хорватия отказала президенту Сербии Александру Вучичу в частном визите в хорватские города Ясеновац и Пакрац, что заставило Белград пригрозить ответными мерами.

Вучич связался с лидером хорватской сербской партии СДСС Милорадом Пуповацем и сообщил ему, что планирует частный визит в Ясеновац, который во время Второй мировой войны был нацистским концентрационным лагерем.

Также Курсор информировал о том, что в ноябре 2021 года группа европейских парламентариев в четверг призвала президента Сербии и других государственных чиновников прекратить прославлять осужденных военных преступников и отрицать геноцид, совершенный в Боснии в 1990-х годах.

Их заявление прозвучало через два дня после того, как полиция Сербии помешала активистам правозащитных организаций закрасить большую фреску в центре Белграда с изображением осужденного военного командира боснийских сербов Ратко Младича.

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